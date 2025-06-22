غوتيريش يعرب عن القلق الشديد ويتجنب إدانة العدوان الأمريكي على إيران

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صادر عن مكتبه مساء السبت عن القلق الشديد إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران اليوم. وقال إن هذا “يُعد تصعيدًا خطيرًا في منطقة على حافة الهاوية، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين”. وأضاف: “هناك خطر متزايد من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم”.

ودعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى خفض التصعيد والوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى. “في هذه اللحظة الحرجة، من الضروري تجنب دوامة الفوضى. لا يوجد حل عسكري للنزاع. السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام”.

من جهة أخرى أصدر رئيس الجمعية العامة في دورتها الحالية التاسعة والسبعين، فيليمون يانغ، بيانا صباح الأحد أعرب فيه عن القلق البالغ إزاء الهجمات الأمريكية على إيران. وأكد مجددًا أن العالم لا يستطيع تحمّل المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وقال: “أدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في الدبلوماسية والسعي إلى الحوار لتسوية أي نزاعات وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”. وأضاف أن القوة العسكرية لا تحقق سلامًا دائمًا، بل الحوار هو الذي يحقق ذلك. “إن شعوب الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام، لا إلى المزيد من الحروب”.

المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من جانبه أعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة واستخدام الولايات المتحدة للقوة ضد مواقع متعددة في إيران. وأضاف: “من الأهمية القصوى الآن أن تمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب التأثيرات غير المعلنة للصراع المتزايد على حقوق الإنسان للمدنيين في جميع أنحاء المنطقة”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء السبت أن الولايات المتحدة هاجمت ثلاثة مواقع نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان، وبذلك انضمت إلى الحملة الجوية الإسرائيلية التي أطلقتها يوم 13 حزيران/ يونيو الحالي.

وأكد ترامب، في منشور على “تروث سوشيال”، أن موقع “فوردو انتهى”، وأن جميع الطائرات خارج المجال الجوي الإيراني، حيث إلقاء حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي فوردو. وأضاف “أن الجيش الأمريكي حقق نجاحاً كبيراً الليلة، وإسرائيل الآن أكثر أمناً”.