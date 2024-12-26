غوتيريش: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق

واشنطن: ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس، بالتصعيد بين إسرائيل واليمن، وقال إن الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي وموانئ على البحر الأحمر ومحطات كهرباء، تثير القلق.

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا مرتبطة بجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن يوم الخميس، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل ستة أشخاص على الأقل.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في إفادة صحافية أن “الضربات الجوية الإسرائيلية اليوم على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص”، معربا عن مخاوفه من احتمالات وقوع مزيد من التصعيد في المنطقة.

(رويترز)