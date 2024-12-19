غوتيريش: سوريا تعيش لحظة أمل وهذه الشعلة يجب ألا تنطفئ

الأمم المتحدة- “القدس العربي” ووكالات: في بيان شفهي أمام الصحافة المعتمدة قبل دخوله مجلس الأمن الدولي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن كثيرا من النيران مشتعلة الآن في الشرق الأوسط و”لكن اليوم هناك شعلة أمل في سوريا. ولا ينبغي أن تنطفئ هذه الشعلة” وقال: “إن شعب سوريا يقف الآن عند لحظة تاريخية ــ ولحظة فرصة ولا ينبغي لنا أن نضيع هذه الفرصة. إن نهاية أكثر من خمسة عقود من الحكم الدكتاتوري الوحشي قد أفرزت الكثير من الأمل. نحن نتقاسم هذا الأمل مع الشعب السوري ونقف إلى جانبه، ونحن ندرك أن هذه اللحظة توفر فرصة طال انتظارها لجميع السوريين لتحقيق التطلعات التي أشعلت شرارة حركتهم السلمية من أجل التغيير في عام 2011 ــ ودعوتهم التي ترددت أصداؤها في مختلف أنحاء البلاد بأن الشعب السوري واحد”.

وقال الأمين العام إن سوريا تحمل وعداً عظيماً لبلد غني بتنوعه وتاريخه وثقافته ــ وتقاليده الهائلة والعميقة الجذور في الكرم “والتي شهدتها بنفسي بصفتي المفوض السامي لشؤون اللاجئين عندما رحب الشعب السوري بملايين العراقيين النازحين من ديارهم”.

ودعا الأمين العام الشعب السوري إلى إدارة الوضع القائم بعناية وبدعم من المجتمع الدولي، وإلا سيكون هناك خطر حقيقي يتمثل في انهيار التقدم “إن الانتقال السياسي في المستقبل لابد وأن يكون من جانب السوريين، ومن أجل السوريين ــ كل السوريين. ولابد وأن يكون شاملاً وموثوقاً وسلمياً، ولابد وأن تندمج جميع المجتمعات بشكل كامل في سوريا الجديدة، ولابد أن تحترم حقوق النساء والفتيات بشكل كامل، ولا بد وأن تسترشد العملية بالمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ونحن نركز على تيسير مثل هذه العملية”.

وقال الأمين العام إن مبعوثه الخاص غير بيدرسون، كان في دمشق هذا الأسبوع وكان على اتصال وثيق بعدد من القادة من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها وفي الوقت نفسه، تظل سوريا واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم ولم تضف الأحداث الأخيرة إلا المزيد من هذه الاحتياجات. “لقد أرسلت كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر إلى سوريا للمساعدة في تحريك المساعدات. إن التمويل الكافي للاستجابات الإنسانية والتعافي أمر بالغ الأهمية الآن. وهذا التمويل غير متوفر بعد. وأنا أوجه نداء قويا إلى المجتمع الدولي لإظهار الكرم الذي يستحقه الشعب السوري في هذه اللحظة ودعم الاستجابة الإنسانية في سوريا على نطاق واسع”.

وأوضح الأمين العام أن تركيا التي قدمت المساعدات للشعب السوري، يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في إقناع الأطراف للانخراط في حوار شامل.

وشدد غوتيريش على ضرورة تهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار في شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه من الضروري أيضاً منع تنظيم داعش الإرهابي من زيادة أنشطته ووجوده على الأرض.

ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي رفع العقوبات المفروضة على سوريا أم لا، ذكّر غوتيريش بأن العقوبات تم تطبيقها على نظام بشار الأسد وقال: “لقد تغير هذا الوضع”.

تعيين مسؤولة أممية للبحث عن المفقودين في سوريا

ودعا الأمين العام إلى تحديد مصير الأشخاص المفقودين أمر حاسم. ووعد بدعم أولئك الذين ما زالوا يعيشون في عذاب عدم اليقين. لقد أنشأت الجمعية العامة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا. وأعلن غوتيريش اليوم عن تعيين كارلا كوينتانا من المكسيك رئيسة لهذه المؤسسة. ويجب السماح لها وفريقها بتنفيذ تفويضهم بالكامل والواقع أن جميع الآليات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا ــ والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ــ لابد وأن تحصل على ما تحتاج إليه للقيام بعملها الحيوي.

وعن التحديات التي تواجهها سوريا قال الأمين العام إن الصراع لم ينته بعد ويظل المدنيون معرضين للخطر ــ قتلى وجرحى ونازحين. ولابد أن تكون حمايتهم على رأس أولوياتنا. “لقد شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين أعمال عدائية كبيرة في الشمال. ويظل تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديداً كبيراً في العديد من أجزاء البلاد”.

إسرائيل يجب أن تلتزم باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974

وحول الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة قال الأمين العام “تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة. وهي انتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف. وفي الجولان السوري المحتل، تواصل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مراقبة أفراد ومعدات قوات الدفاع الإسرائيلية في مواقع متعددة في منطقة الفصل وفي موقع واحد في منطقة الحد من الأسلحة. اسمحوا لي أن أكون واضحاً: لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة – نقطة. ويجب أن يتمتع أفراد قوات حفظ السلام هؤلاء بحرية الحركة للقيام بعملهم المهم. يتعين على إسرائيل وسوريا الالتزام بشروط اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974، والتي لا تزال سارية المفعول بالكامل. ولا بد من استعادة سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية وسلامة أراضيها بالكامل، ويجب وضع حد فوري لجميع أعمال العدوان”.

واختتم الأمين العام بيانه قائلا: “إنها لحظة حاسمة – لحظة أمل وتاريخ، ولكنها أيضاً لحظة من عدم اليقين الكبير. سيحاول البعض استغلال الوضع لتحقيق غايات ضيقة، لكن من واجب المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الشعب السوري الذي عانى كثيراً. إن مستقبل سوريا لابد وأن يتشكل من قبل شعبها، ولصالح شعبها، وبدعم منا جميعاً