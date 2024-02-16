غوتيريش: العالم منقسم والدول “تفعل أي شيء تريده”

ميونخ: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه إزاء تزايد انقسام المجتمع الدولي رغم “التحديات الوجودية” مثل التغير المناخي وتهديد خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.

وقال إنه “حتى حقبة الحرب الباردة كانت أقل خطورة في بعض النواحي”، مشيرا إلى قدرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على العمل خفض الأسلحة النووية رغم كونهما قوتين عظميين متنافستين.

وأضاف: “اليوم، في عالمنا متعدد الأقطاب ما زلنا نواجه الخطر النووي. ونتعامل مع تهديدين آخرين لهما أبعاد وجودية: الأزمة المناخية ومخاطر الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة”.

وذكر لدى حديثه في افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن أن العالم كافح “ليتخذ خطوات فعالة” إزاء أي من هذه المخاطر المدمرة للبشرية.

وتابع غوتيريش قائلا: “نرى اليوم دولا تفعل أي شيء تريده، دون مساءلة “، وألقى باللائمة على غياب “مؤسسات دولية قوية”.

(د ب أ)