غوتيريش: انقطاع الوقود عن غزة يعني انقطاع آخر شرايين الحياة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن استيائه الشديد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسمه ووزّع على الصحافة المعتمدة لدى المنظمة الدولية، اليوم الخميس.

وقال البيان إن “الهجمات المتعددة التي شُنت خلال الأيام الأخيرة على مواقع إيواء النازحين والأشخاص الذين يحاولون الحصول على الغذاء في غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين”، مشددًا على أن الأمين العام “يدين بشدة الخسائر في أرواح المدنيين”.

وأشار البيان إلى أن أوامر الإخلاء الصادرة خلال يوم واحد فقط من هذا الأسبوع، أجبرت ما يقرب من 30 ألف شخص على الفرار مجددا، دون أي مكان آمن يلجأون إليه، وسط نقص حاد في المأوى والغذاء والدواء والمياه. وأضاف: “القانون الإنساني الدولي لا لبس فيه: يجب احترام المدنيين وحمايتهم، وتلبية احتياجات السكان”.

كما أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ من انقطاع الوقود في غزة لأكثر من 17 أسبوعا، معتبرا ذلك “انقطاعا لآخر شرايين الحياة”. وتابع: “من دون تدفق عاجل للوقود، ستتوقف الحاضنات عن العمل، وسيُعجز عن نقل الجرحى والمرضى بسيارات الإسعاف، ولن تُنقّى المياه، كما سيتوقف إيصال ما تبقى من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها”.

وجدد الأمين العام دعوته إلى تأمين وصول إنساني كامل وآمن ومستدام إلى القطاع، حتى تصل المساعدات إلى من حُرموا من أساسيات الحياة لفترة طويلة جدا. وأكد أن لدى الأمم المتحدة خطة واضحة ومثبتة، تستند إلى المبادئ الإنسانية، لإيصال المساعدات الحيوية إلى المدنيين، بأمان وعلى نطاق واسع، أينما كانوا.

وقال غوتيريش في بيانه إن “على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، وجدد دعوته إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وخلال المؤتمر الصحافي اليومي، وردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول مقتل مدير المستشفى الإندونيسي، الدكتور مروان سلطان، الذي استُهدف مع أفراد عائلته، قال المتحدث الرسمي ستيفان دوجريك: “للأسف، لم أطلع على هذا التقرير”.

كما وُجّه له سؤال آخر من “القدس العربي” بشأن قيام المستوطنين بإحراق 104 أفدنة من الأراضي الزراعية في بلدة سعير قرب الخليل، والاستيلاء على أغنام الفلاحين. فرد دوجريك بالقول: “نحن على دراية تامة بالوضع في الضفة الغربية. وأعتقد أن السيد خالد خياري (مساعد الأمين العام) تحدث عن ذلك خلال جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء”.

وأضاف: “لقد تحدثتُ مرارا وتكرارا عن عنف المستوطنين. ورغم أننا لا نقدم تقارير آنية من هنا، إلا أن موقفنا من عدم شرعية الاحتلال، ومن العنف الذي يعاني منه الفلسطينيون، خاصةً خلال الأشهر القليلة الماضية، كان واضحا جدا”.