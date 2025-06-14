غوتيريش بعد الهجمات بين إسرائيل وإيران: “كفى تصعيدا حان الوقت لكي يتوقف ذلك”- (تدوينة)

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إيران وإسرائيل إلى احتواء التصعيد ووقف الأعمال العدائية، بعد سلسلة هجمات جوية متبادلة بينهما.

وجاء في منشور لغوتيريش على منصة إكس “قصف إسرائيلي لمواقع نووية إيرانية. ضربات صاروخية إيرانية على تل أبيب. كفى تصعيدا، حان الوقت لكي يتوقف ذلك. يجب أن يسود السلام والدبلوماسية”.

Israeli bombardment of Iranian nuclear sites. Iranian missile strikes in Tel Aviv. Enough escalation. Time to stop. Peace and diplomacy must prevail. — António Guterres (@antonioguterres) June 13, 2025

(أ ف ب)