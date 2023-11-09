غوتيريش: حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة في غزة

نيويورك: صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الوقت قد حان لاتخاذ “خطوات ملموسة” في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للقطاع.

وأفاد غوتيريش في كلمة مصورة، الخميس، أن المدنيين في غزة بمن فيهم النساء والأطفال يواجهون “كابوسا لا ينتهي” حيث دمرت أحياؤهم وقتل أحباؤهم.

وأضاف: “بينما تتساقط القنابل عليهم، فإنهم محرومون من أبسط احتياجاتهم مثل الماء والغذاء والكهرباء والدواء”.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية الضرورية بدأت تصل غزة، إلا أنه وصفها بأنها “قطرة صغيرة في المحيط”.

وأكد غوتيريش أن الاحتياجات في قطاع غزة كبيرة جدا، مجددا دعوته إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار لحماية المدنيين وتزويدهم بالمساعدات.

ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.

(وكالات)