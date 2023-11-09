سياسة | دولي

غوتيريش: حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة في غزة

منذ 39 دقيقة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

حجم الخط
0

نيويورك: صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الوقت قد حان لاتخاذ “خطوات ملموسة” في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للقطاع.
وأفاد غوتيريش في كلمة مصورة، الخميس، أن المدنيين في غزة بمن فيهم النساء والأطفال يواجهون “كابوسا لا ينتهي” حيث دمرت أحياؤهم وقتل أحباؤهم.
وأضاف: “بينما تتساقط القنابل عليهم، فإنهم محرومون من أبسط احتياجاتهم مثل الماء والغذاء والكهرباء والدواء”.
وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية الضرورية بدأت تصل غزة، إلا أنه وصفها بأنها “قطرة صغيرة في المحيط”.
وأكد غوتيريش أن الاحتياجات في قطاع غزة كبيرة جدا، مجددا دعوته إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار لحماية المدنيين وتزويدهم بالمساعدات.
ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رئيس حكومة إسبانيا يضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مواجهة إسرائيل
26 - أكتوبر - 2023
بلينكن وغوتيريش يبحثان رفض روسيا تمديد اتفاقية نقل الحبوب
23 - يونيو - 2023
غوتيريش: السودان يغرق في “الموت والدمار” بسرعة “غير مسبوقة”
19 - يونيو - 2023
غوتيريش: أجراس الإنذار من خطورة الذكاء الاصطناعي “تصم الآذان”
12 - يونيو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية