غوتيريش حول العدوان الإسرائيلي على إيران يدين الجريمة ويتجنب ذكر المجرم

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صادر عن مكتبه مساء الخميس بشأن العدوان الإسرائيلي على إيران عن قلقه حول التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. وقال في بيانه المقتضب: “يُدين الأمين العام أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط”، حيث تجنب أن يذكر من هو الطرف الذي قام بالتصعيد العسكري.

وتابع غوتيريش: “ويعرب الأمين العام عن قلقه بشكل خاص إزاء الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، في الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول وضع البرنامج النووي الإيراني”.

وذكّر الأمين العام في بيانه بضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما دعا الجانبين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الانزلاق إلى صراع أعمق بأي ثمن، “وهو وضعٌ لا تستطيع المنطقة تحمّله”.

وكانت إسرائيل قد شنت عمليات عسكرية واسعة فجر الجمعة بالتوقيت المحلي أطلقت عليها “الأسد الصاعد” قصفت خلالها أكثر من 100 هدف وقامت باغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء.