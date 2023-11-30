غوتيريش: على كوب28 التزام “التخلي” عن الوقود الأحفوري

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن مؤتمر المناخ “كوب28” الذي يفتتح أعماله الخميس، ينبغي أن يعمل في اتجاه “التخلص” الفعلي من الوقود الأحفوري.

وقال الأربعاء قبل توجهه إلى دبي للمشاركة في المؤتمر، “بالطبع أؤيد بقوّة نصًا يتضمن التخلّص” من الوقود الأحفوري، حتى لو كان بشكل تدريجي.

ويتوقع أن يشهد المؤتمر الذي يمتدّ على أسبوعين، معركة حول هذا الموضوع.

وفي مواجهة التحرك العالمي غير الكافي لتحقيق هدف اتفاق باريس الأكثر طموحًا والمتمثل في حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية، تريد بعض الدول أن يدعو النصّ الختامي لكوب28 الذي سيتمّ تبنيه بتوافق كل الأعضاء، صراحةً إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري.

ويُعتبر ذلك تحديًا لاسيما وأن أيًا من القرارات الصادرة عن مؤتمرات المناخ السابقة لم تأتِ على ذكر الوقود الأحفوري، علمًا أن مؤتمر غلاسكو عام 2021 أشار فقط إلى الفحم.

لكن بالنسبة لأنطونيو غوتيريش الملتزم كثيرًا قضية مكافحة التغير المناخي، فإن مجرد وعد بخفض استخدام الوقود الأحفوري، المسؤول الرئيسي عن الاحترار العالمي، لن يكون كافيًا.

وقال “أرى أنه سيكون مؤسفًا إذا أبقينا على (خفض) مبهم ومراوغ (لاستخدام الوقود الأحفوري)، والذي ليس واضحًا معناه الحقيقي لأحد”.

وأضاف “الخفض يمكن أن يكون أي شيء، لا أحد يعرف أبدًا ما معنى ذلك. التخلي يعني أننا في لحظة معينة سنوقف (استخدام الوقود الأحفوري). حتى لو ليس بإمكاننا التوقف غدًا”، داعيًا إلى تنفيذ هذا التخلي الكامل “بطريقة منظمة”، ووفق لجدول زمني “موثوق” ولهدف 1,5 درجة مئوية.

وفي وقت يواجه فيه رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك” النفطية الحكومية العملاقة، اتهامات بتضارب مصالح، دعاه غوتيريش إلى الاستفادة من وضعه الاستثنائي لإقناع الدول بضرورة التخلي عن مصادر الطاقات الملوّثة.

ودافع غوتيريش عن الجابر فقال “أعتبر أنه في وضع أفضل ليقول ذلك لزملائه في قطاع الوقود الأحفوري مما لو كان يفعل ذلك عضو في منظمة غير حكومية له سجل قوي في مجال الدفاع عن المناخ”.

(أ ف ب)