غوتيريش “قلق جدا” لوجود قوات كورية شمالية في روسيا

4 - نوفمبر - 2024

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة: أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “قلقه الشديد” لوجود قوات كورية شمالية في روسيا، واحتمال انتشارها على الجبهة في مواجهة أوكرانيا، وفق ما ذكر المتحدث باسمه الأحد في بيان.

وقال ستيفان دوجاريك في البيان إن “الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإرسال قوات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك احتمال نشرها في منطقة النزاع”.

وذكر البيان أن “هذا الأمر سيمثل تصعيدا بالغ الخطورة للنزاع” بين كييف وموسكو.

ونقل دوجاريك عن غوتيريش قوله “يجب فعل كل شيء لتجنب أي تدويل لهذا النزاع”، مكررا الدعوة إلى “بذل جهود جادة” لإنهاء الحرب.

وتحدثت تقارير غربية عن نشر كوريا الشمالية جنودا في روسيا للقتال ضد أوكرانيا، فيما تؤكد دول غربية أن هؤلاء على وشك الانتشار في ساحة المعركة في منطقة كورسك الروسية، حيث يسيطر الجيش الأوكراني على مئات الكيلومترات المربعة منذ آب/ أغسطس.

وحض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة حلفاء بلاده الغربيين على السماح باستعمال صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

وتمنع الولايات المتحدة والدول الأوروبية أوكرانيا إلى حد كبير من استخدام الصواريخ التي سلمتها لها لضرب أهداف في الأراضي الروسية، خشية دفع الكرملين إلى التصعيد. لكن كييف ترى أن غياب الحزم الغربي يشجع بوتين على تصعيد النزاع.

وندد زيلينسكي الخميس بما قال إنه عدم تحرّك حلفاء بلاده في مواجهة نشر القوات الكورية الشمالية.

(أ ف ب)

