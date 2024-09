الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: استخدمت الولايات المتحدة، الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف “إطلاق نار إنساني فوري” في قطاع غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

13 members of the Council voted in favor of the draft resolution demanding an immediate humanitarian ceasefire, 1 abstained (UK), 1 voted against (US veto)

واعتبر نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود أن مشروع القرار “منفصل عن الواقع” و”لن يؤدي الى دفع الأمور قدما على الأرض”.

#BREAKING 🚨 U.N. Security Council rejects call by UAE-draft Resolution – co-sponsored by 97 nations -demanding an immediate humanitarian ceasefire – due to U.S. veto

Vote 13 Yes, 1 No (US) 1 Abstain (UK)

‼️ U.S. before the vote: "While the United States strongly supports a…

