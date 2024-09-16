سياسة | دولي

غوتيريش : “لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين”

16 - سبتمبر - 2024

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس على أنّ “لا شيء يبرّر العقاب الجماعي” الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة الذين يعانون على نحو “لا يمكن تصوره”.

وقال غوتيريش “بالطبع، ندين كل هجمات حماس ، وكذلك احتجاز الرهائن”، لكنّ “الحقيقة هي أنّ لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهذا ما نشهده على نحو دراماتيكي في غزة”، وذلك في معرض توصيفه لما يشهده القطاع المحاصر من قتلى ودمار وجوع وأمراض.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 22, 2024 الساعة 5:17 م

    لا شيء يبرر عجز الأمم المتحدة المنافقة البغيضة العنصرية التي تكيل بمكيالين أن تحمي أطفال غزة العزة مثلما حمت أطفال أوكرانيا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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