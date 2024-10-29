سياسة | دولي

غوتيريش: لا يوجد بديل للأونروا ولا غنى عنها

29 - أكتوبر - 2024

الأمم المتحدة: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تطبيق قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل “قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول”.

وأضاف في بيان “لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها”.

وذكر غوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

(رويترز)

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 4:41 ص

    هه قولوا هذا الكلام لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان والبريطان والألمان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤔

