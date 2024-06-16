سياسة | دولي

غوتيريش: متضامن مع مسلمين لن يستطيعوا الاحتفال بعيد الأضحى

16 - يونيو - 2024

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نيويورك: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، عن تضامنه مع مسلمين لم تسمح لهم الصراعات والعنف بالاحتفال مع أحبائهم بعيد الأضحى.
جاء ذلك في منشور لغوتيريش على حسابه في منصة إكس، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال غوتيريش: “في عيد الأضحى هذا، أعبّر عن تضامني مع جميع المسلمين الذين لن يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم بسبب الصراع والعنف والانقسام”.

وأعرب عن تمنّيه السلام للمجتمعات المسلمة حول العالم في عيد الأضحى، أحد الأيام المقدسة لديهم.

وأضاف: “نرجو أن ترشدنا قيم التضامن والتعاطف التي تلهمنا هذه المناسبة نحو الرحمة والسلام للجميع”.

(الأناضول)

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  1. يقول ابو السعيد:
    يونيو 16, 2024 الساعة 7:01 ص

    غوتريس رجل يسعى لتطبيق المبادئ الإنسانيه ودعم السلم والأمن فى العالم.
    إسرائيل وامريكا اكثر الدول عداء له نتيجه مواقفه الإنسانيه النبيله تجاه الشعب الفلسطينى وغزه

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