غوتيريش: متضامن مع مسلمين لن يستطيعوا الاحتفال بعيد الأضحى

نيويورك: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، عن تضامنه مع مسلمين لم تسمح لهم الصراعات والعنف بالاحتفال مع أحبائهم بعيد الأضحى.

جاء ذلك في منشور لغوتيريش على حسابه في منصة إكس، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال غوتيريش: “في عيد الأضحى هذا، أعبّر عن تضامني مع جميع المسلمين الذين لن يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم بسبب الصراع والعنف والانقسام”.

This #EidAlAdha, I extend my solidarity with all Muslims who, because of conflict, violence & division, will not be able to celebrate with their loved ones.

May the values of solidarity & empathy that this occasion inspires guide us towards compassion & peace for all.

— António Guterres (@antonioguterres) June 15, 2024