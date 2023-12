غوتيريش: مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في حرب غزة

نيويورك: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 136 موظفا من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 75 يوما في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على صفحته على موقع “إكس” “قتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما- وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة. اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم. أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة”.

136 of our colleagues in Gaza have been killed in 75 days – something we have never seen in @UN history.

Most of our staff have been forced from their homes.

I pay tribute to them & the thousands of aid workers risking their lives as they support civilians in Gaza.

— António Guterres (@antonioguterres) December 23, 2023