سياسة | دولي

غوتيريش: منطقة الشرق الأوسط مهددة بـ”السقوط في الهاوية”- (فيديو)

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

نيويورك: أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة، عن قلقه من أن “موجة الصدمة” التي أحدثتها الحرب في غزة تهدد الشرق الأوسط برمته بـ”السقوط في الهاوية”، معربا عن دعمه لمقترح الهدنة الفرنسي-الأميركي بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، إن “موجة الصدمة الناجمة عن الموت والدمار غير المسبوقين في غزة تهدد الآن بدفع المنطقة بأكملها إلى السقوط في الهاوية: انفجار واسع النطاق له عواقب لا يمكن تصورها”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

اجتماعات الجمعية العامة الأممية.. دعوات لإصلاح النظام الدولي
25 - سبتمبر - 2024
حماس تطالب الأمم المتحدة بـ”تحرك فوري لوقف العدوان” الإسرائيلي
24 - سبتمبر - 2024
غوتيريش: غزة كابوس دائم يهدد المنطقة برمتها ولبنان على حافة الهاوية- (فيديو)
24 - سبتمبر - 2024
غوتيريش يحذر من مخاطر تحويل لبنان إلى “غزة أخرى”
22 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية