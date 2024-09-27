غوتيريش: منطقة الشرق الأوسط مهددة بـ”السقوط في الهاوية”- (فيديو)

نيويورك: أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة، عن قلقه من أن “موجة الصدمة” التي أحدثتها الحرب في غزة تهدد الشرق الأوسط برمته بـ”السقوط في الهاوية”، معربا عن دعمه لمقترح الهدنة الفرنسي-الأميركي بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، إن “موجة الصدمة الناجمة عن الموت والدمار غير المسبوقين في غزة تهدد الآن بدفع المنطقة بأكملها إلى السقوط في الهاوية: انفجار واسع النطاق له عواقب لا يمكن تصورها”.

أمين عام الأمم المتحدة يشدد على ضرورة تفادي نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

ويعرب عن دعمه لمقترح وقف إطلاق نار مؤقت يسمح بتوصيل المساعدة الإنسانية ويمهد الطريق لاستئناف المفاوضات لسلام دائم عبر الخط الأزرق.

الفيديو بالترجمة الفورية إلى العربية.https://t.co/XeGVgDNNI8 pic.twitter.com/hkhfIDdOyC — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 27, 2024

(أ ف ب)