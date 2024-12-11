سياسة | دولي

غوتيريش: نرى بارقة أمل في سوريا بعد نهاية حكم الأسد

11 - ديسمبر - 2024

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

حجم الخط
0

بريتوريا: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء إن هناك بارقة أمل في سوريا بعد أن أطاحت جماعات المعارضة المسلحة برئيس النظام السابق بشار الأسد.
وأضاف غوتيريش خلال زيارة لجنوب أفريقيا “نشهد إعادة تشكيل للشرق الأوسط بينما نتحدث… ونرى بارقة أمل بعد نهاية الدكتاتورية في سوريا”.
وكانت سوريا واحدة من أكثر الدول البوليسية قمعا في الشرق الأوسط خلال خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
وأوضح عقب اجتماعه مع وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بالانتقال السلس للسلطة في سوريا.
وقال للصحافيين “من واجبنا أن نفعل كل شيء لدعم القادة السوريين الجدد للتأكد من قدرتهم على الالتقاء وتحقيق انتقال سلس (للسلطة).. انتقال شامل يمكن لجميع السوريين أن يشعروا فيه بالانتماء. البديل عن ذلك لا معنى له”.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة في ذكرى ميلادها الثمانين: محطات عبر مسيرة 9 أمناء عامين
26 - يونيو - 2025
الأمم المتحدة: غزة تشهد مذبحة وتهجيرا قسريا لمحو حياة الفلسطينيين
24 - يونيو - 2025
آليات العمل الدولي المشترك في حاجة للتطوير
8 - يونيو - 2025
الأمم المتحدة تكرّم 168 من موظفيها سقطوا العام الماضي غالبيتهم من الفلسطينيين- (فيديو)
5 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية