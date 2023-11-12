غوتيريش: “هجمات حماس” لا تبرر العقاب الجماعي

واشنطن: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إن الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.
وأضاف غوتيريش في مقابلة لشبكة (سي.إن.إن) “لا يمكنك استخدام الأشياء المروعة التي فعلتها حماس باعتبارها سببا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”، مضيفا أن 101 من موظفي الأمم المتحدة لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب بين حماس وإسرائيل.
(رويترز)
في اكرانيا كانت القرارات جاهزة وفرض الحصار على روسيا .فيما حفنة من الناس في غزة الجميع متواطئ مع الكيان الصهيوني زاد دعمه بالقنابل ال\كية الأمريكية والأوروبية إ\ا أن الضهاينة هم فرضوا الحصار على روسيا ومحكمة العدل الدولية لم تندد بالعدوان الصهيوني ولم تحرك أجندتها لمتابعة الصهاينة على قتل وتدمير المستشفيات وقع الماء والغ\اء على الحيوان في قطاع غزة المرابطة في سبيل الله .قلتم لنا حيوان أعطوا حق الحيوان أيها المريكان والأوروبيين . الكلام العنصري الصادر عن الصهاينة ومعهم البيت الأبيض وفرنسا والمانيا وايطاليا وابريطانيا ….
أحسنت أحسنت أحسنت ✅