سياسة | دولي | الولايات المتحدة

غوتيريش: وقف القتال في غزة من أجل حملات مكافحة شلل الأطفال “بصيص أمل نادر”

منذ ساعة واحدة

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نيويورك: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة للسماح بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال “بصيص أمل وإنسانية نادر في مواجهة سلسلة من الرعب”.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك “إذا كان بإمكان الأطراف التحرك لحماية الأطفال من فيروس قاتل … فمن المؤكد أنهم يستطيعون ويجب عليهم التحرك لحماية الأطفال وجميع الأبرياء من أهوال الحرب”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 3, 2024 الساعة 6:18 م

    هه إلى المحترم غوتيريش : نقرأ العزاء على الأمم المتحدة المنافقة البغيضة العنصرية التي تكيل بمكيالين رأيناها تعوي في الحرب الأوكرانية رأيناها تدس رأسها في التراب في حرب غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وأطفال غزة العزة يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة و الأمم المتحدة بمجلسها مجلس الأمن في غرفة الإنعاش والسبب الفيتو الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸🤔

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