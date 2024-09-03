غوتيريش: وقف القتال في غزة من أجل حملات مكافحة شلل الأطفال “بصيص أمل نادر”

نيويورك: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة للسماح بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال “بصيص أمل وإنسانية نادر في مواجهة سلسلة من الرعب”.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك “إذا كان بإمكان الأطراف التحرك لحماية الأطفال من فيروس قاتل … فمن المؤكد أنهم يستطيعون ويجب عليهم التحرك لحماية الأطفال وجميع الأبرياء من أهوال الحرب”.

(رويترز)