سياسة | دولي

غوتيريش يؤكد “حرمة المنشآت الأممية” إثر قصف مدرسة للأونروا في غزة

19 - نوفمبر - 2023

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نيويورك: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على “حرمة المنشآت الأممية” بعد استهداف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وفي بيان صحافي الأحد، أعرب غوتيريش عن صدمته “العميقة” لتعرض مدرستين في غزة للقصف الإسرائيلي خلال أقل من 24 ساعة.

وأشار إلى أن “مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين يحتمون بمنشآت الأمم المتحدة في أنحاء غزة بسبب اشتداد القتال”.

وأكد “مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، بينما كانوا يبحثون عن الأمان في منشآت الأمم المتحدة”.

وجدد دعوته لإعلان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأعرب عن تقديره لجهود الوساطة التي تقوم بها قطر.

(الأناضول)

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  1. يقول عبدالله:
    نوفمبر 19, 2023 الساعة 6:58 م

    يجب الغاء الامم المتحدة ومجلس الأمن لان لادور لهم فقط تظهر قوتهم عندما تكون امريكا صاحبة مصلحة فتطبق القرارات بسرعة

    رد

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