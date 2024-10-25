غوتيريش يؤكد لبوتين أن غزو أوكرانيا يتعارض مع القانون الدولي

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما على هامش قمة دول البريكس في مدينة قازان الروسية الخميس، أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا ينتهك القانون الدولي.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن غوتيريش كرر خلال لقائه بوتين “موقفه المتمثل بأنّ الغزو الروسي لأوكرانيا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مجددا تأكيد دعمه “سلاما عادلا” وفقا للميثاق والقانون الدوليين.

كما أكد غوتيريش لبوتين تمسّكه بـ”حرية الملاحة في البحر الأسود”، وهو أمر بالغ الأهمية لأوكرانيا ولأمن الغذاء والطاقة في العالم.

وأضاف البيان أنّ الأمين العام “يدعم بالكامل استمرار المفاوضات في هذا الصدد”، مشيدا بجهود تركيا على وجه الخصوص.

ويُعتبر البحر الأسود طريقا تجاريا حيويا لأوكرانيا التي تُعدّ إحدى أكبر منتجي ومصدّري الحبوب في العالم، لكنه أصبح ساحة معركة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.

وأشار البيان إلى أنّ غوتيريش وبوتين اللذين لم يلتقيا منذ أبريل/ نيسان 2022، ناقشا أيضا الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيّما “الضرورة المطلقة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فضلا عن الحاجة إلى تجنّب مزيد من التصعيد الإقليمي”.

(أ ف ب)