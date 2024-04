غوتيريش يبعث رسالة تهنئة ممزوجة بمشاعر الألم للمسلمين في عيد الفطر- (فيديو)

نيويورك: بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة تهنئة ممزوجة بمشاعر الألم للمسلمين في عيد الفطر، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وقال غوتيريش في منشور عبر حسابه على إكس ليل الثلاثاء/الأربعاء: “في كل عام، أعرب عن أطيب تمنياتي بعيد الفطر للمجتمع المسلم في جميع أنحاء العالم. قلبي محطم عندما أعلم أنه في غزة والسودان والعديد من الأماكن الأخرى، لن يتمكن الكثير من المسلمين من الاحتفال بشكل مناسب بسبب الصراع والجوع”.

Every year, I express my best wishes for #EidAlFitr to the Muslim community around the world.

My heart is broken knowing that in Gaza, Sudan and many other places – because of conflict and hunger – so many Muslims will not be able to celebrate properly. pic.twitter.com/1Z3rWIbhdN

— António Guterres (@antonioguterres) April 9, 2024