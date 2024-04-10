سياسة | دولي

غوتيريش يبعث رسالة تهنئة ممزوجة بمشاعر الألم للمسلمين في عيد الفطر- (فيديو)

10 - أبريل - 2024

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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نيويورك: بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة تهنئة ممزوجة بمشاعر الألم للمسلمين في عيد الفطر، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وقال غوتيريش في منشور عبر حسابه على إكس ليل الثلاثاء/الأربعاء: “في كل عام، أعرب عن أطيب تمنياتي بعيد الفطر للمجتمع المسلم في جميع أنحاء العالم. قلبي محطم عندما أعلم أنه في غزة والسودان والعديد من الأماكن الأخرى، لن يتمكن الكثير من المسلمين من الاحتفال بشكل مناسب بسبب الصراع والجوع”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

فيما يشهد السودان، منذ أبريل/ نيسان 2022، حربا بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، أسفرت عن نحو 13 ألفا و900 قتيل، وحوالي 8.5 مليون نازح ولاجئ، بالإضافة إلى أزمة غذاء كارثية، وفق الأمم المتحدة.

(وكالات)

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