غوتيريش: يتعين منع عودة الأعمال القتالية في غزة بأي ثمن

جنيف: ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مواصلة إطلاق سراح المحتجزين وفقا لما هو مخطط له، وذلك بعد يوم من إعلان الحركة أنها ستوقف تحريرهم.

وقال في بيان “يتعين أن نتجنب بأي ثمن عودة الأعمال القتالية في غزة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مأساة هائلة”.

وكانت حماس قد أعلنت الاثنين أنها ستوقف إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر بسبب ما وصفتها بأنها انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي ينذر باندلاع الحرب من جديد.

وكان من المقرر أن تطلق حماس سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين يوم السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين وغيرهم من الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل كما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن وفدا إسرائيليا عاد من الدوحة لإجراء محادثات بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وسط شكوك متزايدة بشأن العملية التي توسطت فيها مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة.

وقال غوتيريش “يتعين على الجانبين الالتزام الكامل بتعهداتهما في اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات في الدوحة للمرحلة الثانية”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لديها في غزة بحلول ظهر السبت وإلا فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس و”سيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها”.

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز الثلاثاء إن على ترامب “أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى”.

(رويترز)