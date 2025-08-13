غوتيريش يحذر إسرائيل من إدراج قواتها في قائمة مرتكبي انتهاكات جنسية ضد الفلسطينيين

نيويورك: وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تحذيرا لإسرائيل بشأن ما وصفه بـ”معلومات موثوقة” حول مزاعم بارتكاب القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية أعمال عنف جنسي ضد أسرى فلسطينيين.

وقال جوتيريش في رسالة موجهة إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ونشر الأخير مضمونها على منصة إكس الثلاثاء: “أنا قلق بشدة من معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومركز احتجاز وقاعدة عسكرية”.

وذكر دانون في المنشور أن الاتهامات لا أساس لها وقائمة على معلومات منحازة.

وكانت الرسالة، المؤرخة يوم الاثنين، قد أرسلت قبيل نشر التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وأوضح جوتيريش فيها أنه “بسبب الرفض المتكرر للسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول، كان من الصعب تحديد أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي بشكل قاطع”.

وأضاف: “مع ذلك، أضع القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال إدراجها في دورة التقرير القادمة، نظرا للمخاوف الكبيرة من أنماط بعض أشكال العنف الجنسي التي وثقتها الأمم المتحدة باستمرار”.

ودعا جوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة “لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي”، مؤكدا أنه يتوقع من إسرائيل أيضا “وضع وتنفيذ التزامات محددة زمنيا”، بما في ذلك إصدار أوامر ضد العنف الجنسي والتحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة.

من جانبه، انتقد دانون رسالة جوتيريش، قائلا إن الأمين العام اعتمد على “مزاعم لا أساس لها تستند إلى منشورات منحازة”، مضيفا أن على الأمم المتحدة التركيز على “جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها حماس، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن”، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها والعمل وفقا للقانون الدولي.

(د ب أ)