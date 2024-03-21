غوتيريش يحذر من “ازدواجية المعايير” بما يخص أوكرانيا وغزة 

أنقرة: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، المجتمع الدولي من “ازدواجية المعايير” عند التعامل مع قضيتي أوكرانيا وغزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده غوتيريش، مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عقب اجتماع المجلس في بروكسل.

وندد غوتيريش، بالوضع “الفوضوي في العالم، وحالة الإفلات من العقاب، حيث تعتقد أي دولة أو جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد، لأنه لا توجد مساءلة”.

وشدد على أهمية الالتزام “بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وسلامة أراضي الدول، والقانون الإنساني الدولي”.

كما أعرب غوتيريش، عن أسفه إزاء “عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين في غزة” خلال فترة توليه منصب الأمين العام.

وأشار إلى أن “المبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي؛ حماية المدنيين”.

وشدد غوتيريش، على أنه “يجب علينا أن نتمسك بالمبادئ في أوكرانيا، كما هو الحال في غزة دون معايير مزدوجة”.

وقال إن السبيل الوحيد لتحقيق عالم متعدد الأقطاب من خلال قيادة “اتحاد أوروبي قوي وموحد”.

(الأناضول)