سياسة | دولي

غوتيريش يحذّر من أن تجدد الحرب في غزة سيكون “كارثيا”

1 - مارس - 2025

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت من أن احتمال تجدد القتال في قطاع غزة سيكون “كارثيا”، مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفي ظل عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان “من الضروري بذل كل الجهود لمنع تجدد الأعمال القتالية الذي سيكون كارثيا”. وأضاف أن “وقفا دائما لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد والمزيد من العواقب المدمرة على المدنيين”.
(أ ف ب)

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