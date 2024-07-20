سياسة | دولي

غوتيريش يحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الجمعية العامة

20 - يوليو - 2024

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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نيويورك: قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، و”الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر”.

وقال المتحدث إن الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل والفلسطينيين للمشاركة “في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية”.

وأضاف حق أن غوتيريش أكد أيضا أن حل الدولتين هو “المسار الوحيد القابل للتطبيق” لرؤية إسرائيل و”دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة” تعيشان بجانب بعضهما البعض في سلام وأمن”.

كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة إلى وقف إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الأسرى المحتجزين في غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول عامر عريم:
    يوليو 20, 2024 الساعة 6:33 ص

    من المهم أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من مجلس الأمن تبني قرار ملزم تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يطالب اسراءيل بوقف الحرب على غزة وانسحاب اسراءيل من غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

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  2. يقول Abdo:
    يوليو 20, 2024 الساعة 7:23 ص

    هههههههه وبعديين .؟؟ كل هذا مضيعة للوقت….ضاعت فلسطين بسبب هذه المؤسسات القانونية الوهمية والكاذبة رغم أن العالم كله يعرف بأن الأمم المتحدة أصبحت شكلية وصورية ….كان الله في عون الشعب الفلسطيني الذي ضحك عليه القريب قبل البعيد…فالعرب طبعوا مع إسرائيل وأصبح التطبيع مقدسا رغم المجازر المروعة

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  3. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    يوليو 20, 2024 الساعة 7:32 ص

    لو كان لدينا قاده ابطال شرفاء .

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  4. يقول الكروي داود النرويج:
    يوليو 20, 2024 الساعة 9:26 ص

    و ماذا عن مجلس الأمن ؟ و لماذا لا تقدم الجزائر طلباً بذلك ؟
    وهل بإمكان الجمعية العامة فرض قرار ما ؟
    و لا حول و لا قوة الا بالله

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  5. يقول Abid:
    يوليو 20, 2024 الساعة 11:03 ص

    شكرا غوتيرش على مواقفك الشجاعه. في رأي احسن سكرتير ولدته الأمم المتحده.

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  6. يقول عامر عزيم:
    يوليو 20, 2024 الساعة 11:55 ص

    المتعارف عليه ان اسراءيل لا تحترم قرارات الامم المتحدة سواء كانت من مجلس الأمن أو الجمعية العامة. ولكن عرض القضية على مجلس الأمن يتطلب من الدول العربية ممارسة دبلوماسيتها لدفع الولايات المتحدة الامريكية إلى عدم استخدام حق النقض اي الفيتو. في نفس الوقت ادعو كل عربي او مسلم في اي مكان في العالم ان يرفع صوته ويطالب بوقف الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها ألقدس الشريف.

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  7. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 20, 2024 الساعة 2:06 م

    وجب احالتها على مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة يا سيد غوتيرش هذا هو الأساس يا ناس ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀

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