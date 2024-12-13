سياسة | عربي | سوريا

غوتيريش يدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات على سوريا

13 - ديسمبر - 2024

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نيويورك: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل يوم الخميس إلى وقف الهجمات على سوريا.

وأعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء مئات الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والتي استهدفت عدة مواقع في سوريا، مؤكدا على “الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد على جميع الجبهات في جميع أنحاء البلاد”، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين يوم الخميس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الثلاثاء أنه نفذ أكثر من 350 غارة في سوريا خلال الساعات السابقة، مستهدفا “معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية” في البلاد.

كما أقرت إسرائيل بدخولها المنطقة العازلة داخل سوريا، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي. وأُنشئت المنطقة العازلة بعد استيلاء إسرائيل على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب عام .1973

وقال دوجاريك إن غوتيريش يدين جميع الأعمال التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 بين البلدين، والذي لا يزال ساري المفعول.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق وإنهاء “أي وجود غير مصرح به في منطقة الفصل”، والامتناع عن أي تصرفات تقوّض وقف إطلاق النار والاستقرار في مرتفعات الجولان.

(أ ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 8:17 ص

    ههه عصابة تل أبيب يا حبيب تفعل ما يحلو لها بفلسطين وسوريا ولبنان في ظل افلاتها من عقاب الأمم المتحدة العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🐒🔥

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