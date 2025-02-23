غوتيريش يدعو إلى سلام يحترم “وحدة أراضي” أوكرانيا

الأمم المتحدة: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد إلى اتفاق سلام يحترم “وحدة الأراضي” الأوكرانية، وذلك عشية جلسة تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار مدعوم من واشنطن لا يذكر سلامة الأراضي الأوكرانية.

وقال غوتيريش في بيان “أؤكد على الحاجة الملحة لسلام عادل ومستدام وشامل يؤكد بالكامل على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا”.

وأضاف “الاثنين 24 شباط/ فبراير يمثّل مرور ثلاث سنوات على إطلاق روسيا الاتحادية غزوها الشامل لأوكرانيا، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وتابع “بعد ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا تمثّل الحرب في أوكرانيا تهديدا لسلم وأمن أوروبا فحسب، بل كذلك لأسس الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية”، مشيدا بـ”جميع الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل”.

يأتي البيان فيما تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجا أكثر تشددا حيال كييف في حين يتودد لموسكو.

وأعربت الولايات المتحدة عن رغبتها بأن يصوّت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على نص مقتضب يدعو إلى وضع “نهاية سريعة” للنزاع، من دون ذكر سلامة الأراضي الأوكرانية.

وتسعى أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون إلى انعقاد جلسة تصويت في الجمعية العامة على نص يؤكد على مطالب سابقة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الروسية من أوكرانيا ووضع حد لهجمات روسيا على جارتها.

وتم التصويت على قرارات مشابهة منذ الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير 2022 وتم تمرير كل منها في الجمعية العامة بأغلبيات ساحقة بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي حينذاك جو بايدن.

(أ ف ب)