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غوتيريش يبدي “قلقا بالغا” حيال معلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حرب غزة- (فيديو)

5 - أبريل - 2024

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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الأمم المتحدة (نيويورك): أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، “قلقا بالغا” حيال معلومات مفادها أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في حربه على قطاع غزة، رافضا ربط “قرارات الحياة أو الموت بحسابات تجريها الخوارزميات”.

وقال أنطونيو غوتيريش للصحافيين “يساورني قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حملة القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي تشمل الذكاء الاصطناعي كأداة لتحديد الأهداف، ولاسيما في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مما ادى الى ارتفاع مستوى الخسائر في صفوف المدنيين”.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن “الظروف الإنسانية المأساوية” في غزة “تتطلب قفزة نوعية في إيصال المساعدات المنقذة لحياة” المدنيين في القطاع المحاصر والمدمر.

وقال للصحافيين “المطلوب إحداث تغيير ذي مغزى على أرض الواقع. فالأمر لا يتطلب نسخة معدلة من مواصلة العمل كالمعتاد، بل نقلة نوعية حقيقية”.

واعترف الجيش الاسرائيلي، الجمعة، بارتكاب “أخطاء جسيمة” أدت إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة في قصف جوي في غزة، فيما أعلنت تل أبيب أنها ستسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المدمر والذي يواجه سكانه وضعا أشبه بالمجاعة.

وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل يوميا، خصوصا منذ مقتل سبعة من عناصر منظمة “وولد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي)، هم فلسطيني وستة أجانب، في ضربات بطائرات مسيرة في وسط القطاع مساء الإثنين.

وأضاف غوتيريش “في أعقاب هذه المأساة، ابلغت الحكومة الإسرائيلية الأمم المتحدة نيتها السماح بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية الموزعة في غزة. وآمل حقا أن تتحقق هذه النوايا في شكل فعال وسريع لأن الوضع في غزة بائس للغاية”.

وشدد الأمين العام على أنه بعد ستة أشهر من الحرب “أصبحنا على شفا هاوية: التجويع الجماعي الشديد واندلاع حرب إقليمية وفقدان كامل للثقة في المعايير والقواعد العالمية”.

وتابع “لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية هذه، لإسكات دوي المدافع، لتخفيف المعاناة الرهيبة ولوقف مجاعة محتملة قبل فوات الأوان”.

(وكالات)

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  1. يقول سالم:
    أبريل 5, 2024 الساعة 8:59 م

    صح النوم، بعد قتل عشرات الالف من الاطفال والنساء.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 5, 2024 الساعة 11:09 م

    وما عساه يفعل المسكين أمام تعنت عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸🤔

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  3. يقول Hmz-Algeria:
    أبريل 6, 2024 الساعة 1:13 ص

    تبدون قلقا بالغا منذ 6 أشهر سيد غوتيريش

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