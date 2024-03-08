غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

نيويورك: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان قبل شهر رمضان المبارك.

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي: “أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان من خلال الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان”.

وتابع أن “وقف الأعمال العدائية هذا يجب أن يؤدي إلى إسكات الأسلحة بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، وأن يرسم طريقا راسخا نحو السلام الدائم للشعب السوداني”، مشددا على أن “قيم رمضان يجب أن تسود”.

يشار إلى أن السودان، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، تشهد صراعا بعد الانقسام بين القوات المسلحة وفصيل مسلح العام الماضي.

ويتنافس الرئيس الفعلي للسودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق وزعيم ميليشيا الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، على السلطة منذ نيسان/أبريل 2023 .

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن السودان أصبح الآن الدولة التي تضم أكبر عدد من اللاجئين والنازحين في العالم. ويسعى ما يقرب من 8 ملايين شخص إلى الحصول على ملجأ داخل السودان أو يفرون إلى البلدان المجاورة بسبب القتال.

وقد ينجم عن الصراع تأثير مدمر على وحدة البلاد كما يعرض استقرار المنطقة للخطر.

ومن المتوقع أن تصوت أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار يدعو أيضا إلى وقف إطلاق النار.

وأشار البرهان عبر ممثله لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إلى استعداده لوقف إطلاق النار.

(د ب أ)