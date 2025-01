غوتيريش في ذكرى الإبادة: لا تزال الحرب على غزة تعصف بحياة الفلسطينيين- (فيديو)

نيويورك: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إن الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت قبل عام لا تزال تعصف بحياة الفلسطينيين وتُلحق بهم معاناة إنسانية بالغة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة مصورة بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، على ضرورة أن يركز المجتمع الدولي على “الأحداث الرهيبة” التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعرب غوتيريش عن تضامنه مع ضحايا الحرب وأقاربهم. وذكر أن الشعب اللبناني أيضا لحقت به معاناة الحرب، مشددا على ضرورة إسكات الأسلحة ووقف الألم الذي يحيط بالمنطقة.

وأضاف: “حان الوقت لإطلاق سراح الأسرى وإسكات البنادق ووقف المعاناة التي تحتاج المنطقة. الآن الوقت هو للسلام والقانون الدولي والعدالة”.

وشدد على “ضرورة عدم التوقف أبدا عن العمل من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع يمكّن إسرائيل وفلسطين وجميع الدول الأخرى في المنطقة من أن تنعم بالعيش في سلام وكرامة واحترام لبعضها البعض”.

My message to mark one year since the October 7 attacks. pic.twitter.com/0NPlHyAT6s

— António Guterres (@antonioguterres) October 5, 2024