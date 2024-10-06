غوتيريش في ذكرى الإبادة: لا تزال الحرب على غزة تعصف بحياة الفلسطينيين- (فيديو)

نيويورك: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إن الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت قبل عام لا تزال تعصف بحياة الفلسطينيين وتُلحق بهم معاناة إنسانية بالغة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة مصورة بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، على ضرورة أن يركز المجتمع الدولي على “الأحداث الرهيبة” التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعرب غوتيريش عن تضامنه مع ضحايا الحرب وأقاربهم. وذكر أن الشعب اللبناني أيضا لحقت به معاناة الحرب، مشددا على ضرورة إسكات الأسلحة ووقف الألم الذي يحيط بالمنطقة.

وأضاف: “حان الوقت لإطلاق سراح الأسرى وإسكات البنادق ووقف المعاناة التي تحتاج المنطقة. الآن الوقت هو للسلام والقانون الدولي والعدالة”.

وشدد على “ضرورة عدم التوقف أبدا عن العمل من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع يمكّن إسرائيل وفلسطين وجميع الدول الأخرى في المنطقة من أن تنعم بالعيش في سلام وكرامة واحترام لبعضها البعض”.

My message to mark one year since the October 7 attacks. pic.twitter.com/0NPlHyAT6s — António Guterres (@antonioguterres) October 5, 2024

وكان غوتيريش دعا إلى إنهاء “أعمال العنف المروعة” و”سفك الدماء” في غزة ولبنان، وقال في بيان نشر السبت “اليوم هو فرصة للمجتمع الدولي لكي يدين مجددا بصوت عال وقوي الأعمال البغيضة لحماس، بما في ذلك احتجاز رهائن”. وفي البيان نفسه، طالب غوتيريش بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عنهم، مطالبا حماس بـ”السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الأسرى”.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من امتداد الصراع إلى لبنان ضد حزب الله المدعوم من إيران. وقال غوتيريش “إن الحرب التي أعقبت الهجمات الرهيبة قبل عام لا تزال تدمر أرواحا وتسبب معاناة إنسانية عميقة للفلسطينيين في غزة، واليوم للشعب اللبناني”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(وكالات)