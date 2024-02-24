سياسة | دولي

غوتيريش يدعو روسيا مجددا إلى وقف غزوها لأوكرانيا

24 - فبراير - 2024

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نيويورك: جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى روسيا يوم الجمعة لوقف غزوها الحالي لأوكرانيا، بينما طالبت مجموعة تضم 50 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة موسكو بالانسحاب الفوري وذلك عشية الذكري السنوية الثانية لبدء الحرب.

وقال غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن “ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي هما دليلنا لخلق عالم خال من آفة الحرب. ومع ذلك، فإن غزو روسيا الشامل لأوكرانيا ينتهك الاثنين بشكل مباشر”.

وتابع غوتيريش “منذ بدء غزو روسيا الشامل لأوكرانيا، مررنا بعامين من القتال، عامين من المعاناة، عامين من تأجيج التوترات الدولية وتوتر العلاقات الدولية”، مضيفا “كفى”.

ويوم الجمعة، أصدرت نحو 50 دولة من أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي بيانا يدعو روسيا إلى الانسحاب الفوري من أوكرانيا ويدعو دولا من بينها كوريا الشمالية إلى التوقف عن تزويد موسكو بالأسلحة.

وقرأ وزير الخارجية الأوكراني دمترو كوليبا البيان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

كما طالب الموقعون على البيان روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا و”ضمان السحب الكامل والفوري وغير المشروط لكل القوات والمعدات الروسية من الأراضي الأوكرانية داخل الحدود المعترف بها دوليا”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2024 الساعة 6:37 ص

    يا غوتيريش هلا دعوت عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو إلى وقف احتلال فلسطين، أم أنها سياسة الكيل بمكيالين والنفاق العنصري البغيض المقيت الذي يفرق بين فلسطين وأوكرانيا 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2024 الساعة 11:53 ص

    نفاق وعنصرية ازدواجية المعايير لدى الأمم المتحدة التي لا تطالب الاحتلال الصهيوني الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان بمغادرة أرض فلسطين إلى أبد الآبدين 🇵🇸🤕☝️🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕

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