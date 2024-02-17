غوتيريش يدعو لتحقيق “شفاف” في وفاة المعارض الروسي نافالني

نيويورك: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء تحقيق “شفاف وذي مصداقية” في وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل السجن في بلاده.

وفي مؤتمر صحافي تلا متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بيان غوتيريش بشأن وفاة نافالني.

وقال غوتيريش إنه صدم بنبأ وفاة نافالني، وأعرب عن تعازيه لأسرته، وطالب بإجراء تحقيق “شفاف وذي مصداقية” في وفاته داخل السجن.

كما صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بـ”الشعور بالفزع” حيال نبأ وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن.

وذكر تورك في بيان، أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب جهات أخرى، أعرب مرارا عن “مخاوف جدية” بشأن الاتهامات الموجهة إلى نافالني واعتقاله “الذي يبدو تعسفيا”.

وحمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، السلطات الروسية المسؤولية عن وفاة نافالني.

وأمس الجمعة، أعلنت دائرة السجون الروسية وفاة المعارض نافالني في محبسه، حيث كان يقضي عقوبته.

(الأناضول)