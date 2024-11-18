غوتيريش يدعو مجموعة العشرين لبذل جهود “قيادية” لإنجاح كوب 29

ريو دي جانيرو: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد قادة دول مجموعة العشرين إلى بذل جهود “قيادية” من أجل تحقيق “نتيجة إيجابية” خلال المفاوضات في مؤتمر المناخ كوب 29 في باكو.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو حيث يحضر الاثنين والثلاثاء قمة الاقتصادات الرائدة في العالم “أنا قلق بشأن وتيرة المفاوضات في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو”.

وشدد على أن “الفشل ليس خيارا”، قائلا “لا يزال التوصل إلى نتيجة إيجابية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في متناول اليد، لكن الأمر يتطلب جهوديا قيادية وتنازلات من دول مجموعة العشرين”.

ووصلت المفاوضات بين الدول الغنية والنامية إلى طريق مسدود في أذربيجان، ما يعقّد عمل وزراء من حوالي 200 دولة يُتوقع حضورهم في الأسبوع الثاني من القمة.

وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة برعاية الأمم المتحدة، لا يزال الخلاف على أشده حول كيفية تعبئة مبلغ 1000 مليار دولار أو أكثر والذي يُعتبر ضروريا لمساعدة الدول النامية على تقليل اعتمادها على النفط والتكيف مع الكوارث المناخية.

وتطالب البلدان الفقيرة ببذل جهد إضافي من جانب الغربيين الذين يعتبرون من جانبهم أن هذه المبالغ الضخمة غير واقعية بالنسبة إلى مواردهم المالية العامة.

ومن المقرر أن تُعقد خلال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين (19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي) جلسة عامة الثلاثاء حول قضايا المناخ.

وقال غوتيريش “أدعو قادة مجموعة العشرين إلى إعطاء تعليمات واضحة للمفاوضين في باكو من أجل التوصل إلى اتفاق أساسي جدا بشأن الهدف المالي العالمي الجديد في باكو وكذلك في البرازيل”.

وشدّد على أن “الأضواء مسلطة” على مجموعة العشرين المسؤولة عن 80% من غازات الاحتباس الحراري في العالم، مضيفا “يجب على كل دول مجموعة العشرين بذل جهد إضافي”.

(أ ف ب)