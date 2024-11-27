غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

نيويورك: رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، أن غوتيريش يتابع التطورات عن كثب.

وأضاف البيان أن غوتيريش أعرب عن أمله أن ينهي الاتفاق أعمال العنف والألم والدمار التي يعانيها شعبا البلدين.

ودعا غوتيريش الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق بالكامل.

وأشار إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” والمنسق الخاص الأممي في لبنان على استعداد لدعم تنفيذ الاتفاق.

من جانب آخر، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في منشور على منصة إكس: “نأمل تنفيذ الاتفاق على الفور وترجمته إلى سلام دائم في لبنان، ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة السلام إلى غزة وفي جميع أنحاء المنطقة”.

(الأناضول)