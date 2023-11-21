سياسة | عربي | فلسطين

غوتيريش يرفض إقامة “نظام حماية” برعاية الأمم المتحدة في غزة بعد الحرب

21 - نوفمبر - 2023

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نيويورك: رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقامة نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي الاثنين: “لا اعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل”، ودعا، عوضا عن ذلك، إلى مرحلة انتقالية تشارك فيها أمريكا والدول العربية، بحسب بيان صحفي للأمم المتحدة.

وأضاف غوتيريش “على الجميع أن يجتمعوا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية تسمح بسلطة فلسطينية قوية تتولى المسؤولية في غزة، ومن ثم، بناء على ذلك، التحرك أخيرا… وبطريقة حازمة لا رجعة فيها، نحو حل الدولتين على أساس المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي إلى حد كبير والتي حددتُها مرارا وتكرارا”.

وقال غوتيريش: “اعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد الأطراف تتعاون فيه مختلف البلدان والكيانات”.

وأوضح الأمين العام: “بالنسبة لإسرائيل، تعد الولايات المتحدة بالطبع هي الضامن الرئيسي لأمنها. وبالنسبة للفلسطينيين، تعتبر الدول المجاورة والدول العربية في المنطقة ضرورية”.

(د ب أ)

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