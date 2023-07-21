غوتيريش يرفض الانتهاكات المتكررة التي تطال القرآن والتمييز ضد المسلمين

نيويورك: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تضامنه مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، رافضا الانتهاكات المتكررة التي تطال القرآن الكريم، لاسيما في السويد.

وجاء في بيان لمتحدث غوتيريش، ستيفان دوجاريك، صدر الخميس، أن الأمين العام “يدين ممارسات التعصب والعنف وكراهية الإسلام، التي تفاقم التوترات وتساهم في التمييز والتطرف”.

كما نقل البيان دعم غوتيريش الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان المقترح بشأن “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف”.

وتأتي تصريحات غوتيريش في أعقاب منح السويد مجددا، الخميس، إذنا للمواطن العراقي المقيم لديها سلوان موميكا بتنظيم تظاهرة صغيرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، مزق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف) الانتهاكات التي طالت القرآن الكريم في نهاية يونيو/حزيران الماضي بالسويد، رغم تصويت الدول الغربية ضد القرار المقترح من المجلس في هذا الشأن.

وكان القرار يدعو إلى إدانة الهجمات التي تستهدف القرآن، ووصفها بأنها “أعمال كراهية دينية”.

وفي 28 يونيو/جزيران، مزّق موميكا أيضا نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع رضوخا لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

(الأناضول)