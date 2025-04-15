غوتيريش يشعر بالقلق البالغ لقصف مستشفى المعمداني في غزة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء قصف القوات الإسرائيلية يوم الأحد لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، مما أدى إلى شلله وإصابة المستشفى والعاملين فيه بجراح، وتوجيه ضربة قاسية لنظام الرعاية الصحية المدمر أصلاً في القطاع.

وذكّر الأمين العام في بيانه بأنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والمرافق الطبية، بما في ذلك المستشفيات. وتشهد الإمدادات الطبية نقصاً حاداً، بينما تستمر الإصابات الجماعية في ملء المستشفيات أو ضمن منطقة “محظورة”، مما يترك الفلسطينيين في غزة بلا مكان آمن يلجؤون إليه، وبلا مصدر رزق يُذكر.

يُعرب الأمين العام مجدداً عن قلقه البالغ إزاء استمرار منع المساعدات، حيث لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات إنسانية أو غيرها من الإمدادات الأساسية

وأضاف البيان: “ويُعرب الأمين العام مجدداً عن قلقه البالغ إزاء استمرار منع المساعدات، حيث لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات إنسانية أو غيرها من الإمدادات الأساسية لأكثر من سبعة أسابيع. إن العواقب الإنسانية وخيمة، مع نفاد مخزونات الغذاء، وانخفاض إنتاج المياه بشكل حاد، ونفاد مواد الإيواء بشكل شبه كامل”.

وتابع غوتيريش بيانه مذكرا بأنه بموجب القانون الإنساني الدولي، إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو جزء منهم يعانون من نقص في الإمدادات، فعلى القوة المحتلة الموافقة على خطط الإغاثة نيابةً عن هؤلاء السكان، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها. ويتجلى هذا في عدد من قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القراران 2730 (2024) و2417 (2018)، اللذان يُدينان بشدة المنع غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم”.

وأكد الأمين العام مجددًا أن الأمم المتحدة لن تُشارك في أي ترتيب لإيصال المساعدات لا يحترم المبادئ الإنسانية احترامًا كاملًا: الإنسانية، والنزاهة، والاستقلال، والحياد. “يجب احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، وتوفير الضروريات الأساسية لهم للبقاء على قيد الحياة. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط. ويجب استعادة وقف إطلاق النار وتجديده دون تأخير”.

من جهته أعرب الدكتور تيدروس غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، بأن مستشفى الأهلي قد توقف عن العمل بعد تلقيه أمر إخلاء وتعرضه لهجوم. ودعا إلى وقف فوري للهجمات على الرعاية الصحية، وأكد مجدداً على ضرورة حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي والمستشفيات، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

وفي تطور آخر أعلن المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، أن مستودعا تابعا للأمم المتحدة في مدينة غزة ونقطة توزيع أغذية مجتمعية في خان يونس تعرض لغارات جوية. “وأكد زملاؤنا وقوع أضرار في المستودع”.

دوجاريك: السلطات الإسرائيلية واصلت إصدار أوامر تهجير إضافية، مما يقلص المساحة المحدودة المتاحة للعائلات. ويُحاصر المدنيون فعلياً في جيوب مجزأة وغير آمنة

وتابع قائلا في إيجازه الصحافي اليومي إن السلطات الإسرائيلية واصلت إصدار أوامر تهجير إضافية، مما يقلص المساحة المحدودة المتاحة للعائلات. “ويُحاصر المدنيون فعلياً في جيوب مجزأة وغير آمنة بشكل متزايد في غزة، حيث يتضاءل الوصول إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم. وقد صدرت أربعة أوامر تهجير جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع – اثنان يوم الجمعة واثنان آخران يوم السبت. وجاء بعضها عقب تقارير عن إطلاق صواريخ فلسطينية”.

وقال إن هذه الأوامر الأخيرة مجتمعةً غطّت أكثر من 33 كيلومترًا مربعًا، أي ما يزيد عن نصف مساحة جزيرة مانهاتن، أو ما يقرب من 9% من مساحة قطاع غزة بأكمله. “عاش مئات الآلاف من الناس في تلك المناطق، بناءً على تقييماتنا لشهر شباط/ فبراير. وشملت هذه المناطق أيضًا نقاطًا طبية ومرافق أخرى تدعم بقاء السكان. حاليًا، يخضع حوالي 70% من قطاع غزة لأوامر التهجير أو مناطق “محظورة”، حيث تُلزم السلطات الإسرائيلية الفرق الإنسانية بتنسيق تحركاتها. ويمكنني أن أؤكد لكم أن أوامر التهجير تُقوّض بالطبع الوصول إلى نصف آبار المياه في جميع أنحاء قطاع غزة. كما أفاد زملاؤنا في المجال الإنساني أنه بسبب إغلاق المعابر، بالإضافة إلى القيود المفروضة داخل غزة، أجبرهم تناقص الإمدادات على ترشيد وتقليص عمليات التسليم لتحقيق أقصى استفادة من المخزونات المتبقية. خلال عطلة نهاية الأسبوع، تمكنا من نقل بعض مخزونات الوقود الحالية من المناطق الخاضعة لأوامر التهجير إلى مواقع يسهل على العاملين في المجال الإنساني الوصول إليها. ولكن لكي نكون واضحين، لم نتمكن من إدخال الوقود إلى غزة منذ بدء الإغلاقات الأخيرة”.

وردا على سؤال حول ما صرح به فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، بأن إسرائيل تُسخّر المساعدات الإنسانية كسلاح. “هل يُوافق الأمين العام على ملاحظته؟”، قال المتحدث الرسمي: “يجب أن تكون المساعدات الإنسانية فوق أي قرار سياسي. وأعتقد أن مجلس الأمن قد أصدر قرارات بهذا الخصوص، وقد كنا واضحين تمامًا بشأن ضرورة إتاحة المساعدات الإنسانية بحرية لجميع المحتاجين وفقًا للقانون الدولي”.

وردا على سؤال متابعة إذا ما كان الأمين العام يعتقد أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب بمنعها وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك؟ رد المتحدث الرسمي: “تقع على عاتق إسرائيل، بموجب القانون الدولي، مسؤوليات كقوة احتلال لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل كافٍ لسكان غزة. هذا لم يحدث. نحن نشير إلى الحالات وانتهاكات القانون الدولي. وسنترك للهيئات القضائية أن تقرر ما إذا كانت الأمور صحيحة. لقد كنا واضحين في موضوع انتهاك القانون الدولي”.