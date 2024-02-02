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غوتيريش يشعر “بقلق بالغ” إزاء احتمال توسيع الهجوم الإسرائيلي لرفح- (صور وتدوينة)

منذ 29 دقيقة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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واشنطن: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن قلقه “البالغ” إزاء التوسع المحتمل للهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، “رأينا بالفعل تأثير الأعمال التي وقعت في (مدينة) خان يونس على المدنيين من ناحية، وعلى منشآتنا عندما قصف مجمعنا من ناحية أخرى”.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، خلف قصف للجيش الإسرائيلي على مركز تدريب للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة خان يونس، 13 قتيلا، فيما أصيب عشرات آخرون، وفق الأمم المتحدة.

وأردف دوجاريك، أن “غوتيريش، يعرب عن قلقه البالغ إزاء التوسع المحتمل للهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر إلى مدينة رفح”.

وأضاف “من الواضح أنه منذ بداية العمليات الإسرائيلية العسكرية البرية، كان هناك تحرك للسكان باتجاه الجنوب”.

وأرجع المتحدث الأممي سبب قلق غوتيريش البالغ، إلى أن “هناك كثافة سكانية كبيرة في الجنوب (برفح)، ويعيش الناس في ظروف قاسية هناك، لذا فإن الأمر مقلق للغاية بالفعل”.

وتستضيف رفح، حاليا أكثر من نصف سكان غزة، الذين شردتهم الحرب، وهي أيضا الطريق الرئيسي للمساعدات الإنسانية لنحو 2.3 مليون شخص في حاجة ماسة إليها.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح منها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة “27 ألفا و131 شهيدا و66 ألفا و287 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

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