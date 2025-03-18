غوتيريش يعبر عن “صدمته” حيال الضربات الإسرائيلية على غزة

جنيف: عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “صدمته” إزاء تجدد الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد ناطق باسم الأمم المتحدة.

وقال المتحدث رولاندو غوميز لصحافيين إن “الأمين العام يشعر بالصدمة حيال الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.. يناشد بقوة إلى احترام وقف إطلاق النار وإلى إعادة إفساح المجال للمساعدات الإنسانية من دون عراقيل وإطلاق سراح من تبقى من الرهائن بشكل غير مشروط”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن صدمته حيال الضربات الجوية الإسرائيلية، داعيا إلى “إنهاء هذا الكابوس فورا”.

وقال فولكر تورك في بيان، إنّ “السبيل الوحيد للمضي قدما هو التوصل إلى تسوية سياسية وفقا للقانون الدولي”، مضيفا أنّ “استخدام إسرائيل لمزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى أن يفاقم مأساة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظروف كارثية”.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الثلاثاء بأن حصيلة الشهداء الفلسطينيين بلغت 413 شخصا، “غالبيتهم من الأطفال والنساء”، مشيرة إلى “مئات المصابين بينهم عشرات في حالات خطيرة وحرجة” جراء سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة في قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال تورك “يجب أن ينتهي هذا الكابوس فورا”، مضيفا “يجب إطلاق سراح الرهائن فورا ومن دون شروط. يجب الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا فورا ومن دون شروط”، في إشارة إلى الرهائن الذين اختّطفوا خلال هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى العديد من المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وشدّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أنّ “الحرب يجب أن تنتهي بشكل نهائي. نحث جميع الأطراف المؤثرة على بذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام ومنع المزيد من معاناة المدنيين”.

وتعهّدت إسرائيل الثلاثاء مواصلة الهجوم على قطاع غزة حتى عودة جميع الرهائن، بعدما نفذت خلال الليل الغارات الأعنف منذ بدء الهدنة بينها وبين حركة حماس في القطاع. وأدّى ذلك إلى استشهاد 413 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

(أ ف ب)