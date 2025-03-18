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غوتيريش يعبر عن “صدمته” حيال الغارات الإسرائيلية على غزة

18 - مارس - 2025

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جنيف: عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “صدمته” إزاء تجدد الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد ناطق باسم الأمم المتحدة.

وقال المتحدث رولاندو غوميز لصحافيين إن “الأمين العام يشعر بالصدمة حيال الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.. يناشد بقوة احترام وقف إطلاق النار وإعادة إفساح المجال للمساعدات الإنسانية من دون عراقيل وإطلاق سراح من تبقى من الرهائن بشكل غير مشروط”.

(أ ف ب)

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  1. يقول المصطفي:
    مارس 18, 2025 الساعة 12:18 م

    ما شاء الله عليك قتل اكثر من ثلاتماءة شهيد ولا تشعر الا بالصدمة حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم

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