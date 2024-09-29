سياسة | دولي

غوتيريش يعرب عن قلقه الشديد بشأن التصعيد في بيروت

منذ ساعتين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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نيويورك: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم السبت عن القلق البالغ بشأن التصعيد الهائل للأحداث في بيروت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد شدد بيان صحافي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام على ضرورة وقف هذه الدائرة من العنف الآن، وعلى أن تبتعد كل الأطراف عن حافة الهاوية. وقال البيان إن شعبي لبنان وإسرائيل فضلا عن المنطقة الأوسع، لا يمكن أن يتحملوا نشوب حرب شاملة.

وحث أمين عام الأمم المتحدة الأطراف على إعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية.

وأكد أيضا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين هناك.

(د ب أ)

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