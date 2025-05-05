سياسة | دولي

غوتيريش يعرض وساطته بين الهند وباكستان ويدعو للتراجع عن التصعيد- (فيديو)

منذ 28 دقيقة

عبد الحميد صيام
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الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التوتر الأخير بين الهند وباكستان “الدولتين اللتين ساهمتا بشكل كبير في أعمال الأمم المتحدة، وخاصة في عمليات حفظ السلام”.

وقال غوتيريش إنه يشعر بالألم لأن الأزمة بين البلدين قد وصلت “نقطة الغليان”. وأوضح: “أتفهم الشعور بالمرارة بعد العملية الإرهابية التي وقعت في منطقة باهالغام يوم 22 نيسان/ أبريل، وأكرر إدانتي لذلك الهجوم وأقدم تعازيّ لعائلات الضحايا. إن استهداف المدنيين أمر غير مقبول ويجب إحضار هؤلاء الذي ارتكبوا الجريمة أمام العدالة بطريقة قانونية”.

وأكد الأمين العام أنه “من الضرورة في هذه الساعات الحرجة تجنب أي مواجهة عسكرية والتي قد تخرج عن السيطرة. هذا هو الوقت لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن حافة الهاوية. هذه رسالتي أثناء اتصالاتي مع كلا البلدين. لا تقعوا في الخطأ. الحل العسكري ليس حلا. وقد عرضت مساعي الحميدة لكلا الحكومتين من أجل السلام. والأمم المتحدة جاهزة لتأييد أي مبادرة تؤدي إلى التهدئة واستخدام الدبلوماسية وتجديد الالتزام بالسلام”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الإثنين حول التوتر بين الهند وباكستان. وسيقدم خالد خياري، مساعد الأمين العام لشؤون آسيا ومنطقة البحر الهادئ، إحاطة لأعضاء المجلس حول تطورات الأزمة بين البلدين منذ 22 آذار/ مارس.

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