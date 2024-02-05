غوتيريش يعين مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة خارجية فرنسا لتقييم وكالة الأونروا- (تدوينة)

نيويورك: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستجري تقييما على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنتها حركة حماس.

عاجل: أمين عام الأمم المتحدة يُعيـّن مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة #الأونروا. تقود المجموعة كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، التي ستعمل مع 3 منظمات بحثية في السويد والنرويج والدنمارك. تبدأ المجموعة عملها في 14 شباط/فبراير. pic.twitter.com/3otqgEGfhi — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) February 5, 2024

(رويترز)