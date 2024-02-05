سياسة | دولي | الولايات المتحدة

غوتيريش يعين مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة خارجية فرنسا لتقييم وكالة الأونروا- (تدوينة)

منذ 57 دقيقة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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نيويورك: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستجري تقييما على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنتها حركة حماس.

(رويترز)

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