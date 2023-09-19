غوتيريش يفتتح الدورة 78 للجمعية العامة بالحديث عن مأساة درنة “غير المسبوقة” وبايدن يدعو لتوسيع مجلس الأمن

نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي”: افتتح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، بحضور ممثلين عن 193 دولة ودولتين بصفة مراقب وعدد من ممثلي الاتحادات الإقليمية، بمن فيهم نحو 140 رئيس دولة أو حكومة.

وقد استهل الأمين العام خطابه بالوقوف أمام مأساة المدينة الليبية درنة، معتبرا أنها ضحية لأخطاء بشرية.

وقال غوتيريش: “قبل تسعة أيام فقط، اجتمع العديد من التحديات التي يواجهها العالم في تحدٍ واحد مروع. لقد فقد الآلاف من الأشخاص في درنة في ليبيا حياتهم في مأساة غير مسبوقة من الفيضانات. لقد كانوا ضحايا عدة مرات. ضحايا سنوات الصراع. ضحايا الفوضى المناخية. ضحايا القادة – القريبين والبعيدين – الذين فشلوا في إيجاد طريق للسلام. لقد عاش أهل درنة وماتوا في بؤرة تلك اللامبالاة، كما حدث في السابق أطلقت السماء العنان للأمطار بقوة 100 مرة أكثر من المعدلات الشهرية خلال 24 ساعة (…) كما انهارت السدود بعد ذلك. سنوات من الحرب والإهمال، حيث مُحي كل ما عرفوه من الخريطة وحتى الآن، وبينما نتحدث الآن، تجرف الأمواج الجثث إلى الشاطئ من البحر الأبيض المتوسط نفسه، البحر حيث يستجم المليارديرات على يخوتهم الفاخرة. درنة هي لقطة حزينة لحالة عالمنا، طوفان، عدم مساواة، ظلم، وعدم القدرة على مواجهة التحديات في وسطنا”.

وأطلق الأمين العام في كلمته تحذيرات قوية حول التهديدات الوجودية التي تواجهها البشرية من بينها أزمة المناخ والصراعات، وعدم المساواة والظلم وعدم القيام بما يكفي لمواجهة التحديات بما فيها المناخية وتبعاتها. وألقى الضوء على أهم التهديدات والصراعات حول العالم والانقسامات الداخلية في بعض الدول وازدياد أوجه عدم المساواة وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتوقف غوتيريش عند الغزو الروسي لأوكرانيا مشدداً على انتهاكه لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيراً كذلك إلى تبعاته الخطيرة على العالم بما فيها التبعات الاقتصادية وأزمة الغذاء.

أما الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقال إن إدارته “أجرت مشاورات جادة مع العديد من الدول الأعضاء بشأن توسيع مجلس الأمن”، مضيفا أن “واشنطن ستواصل القيام بدورها لدفع جهود الإصلاح إلى الأمام”. وتابع: “نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على كسر الجمود الذي كثيرا ما يعيق التقدم ويعرقل التوافق في المجلس، نحتاج إلى مزيد من الأصوات، ومزيد من وجهات النظر على الطاولة”.

وبخصوص التنافس العالمي بين القوى العظمى، قال بايدن إن “واشنطن تسعى إلى إدارة المنافسة مع بكين بشكل مسؤول حتى لا تتحول المنافسة إلى صراع”. وعلى الصعيد الأوكراني، قال بايدن إن “روسيا تعتقد أن العالم سوف يتعب وسيسمح لها بمعاملة أوكرانيا بوحشية دون عواقب”، مشيرا إلى أنه “إذا تخلينا عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لاسترضاء القوى المعادية فلن يمكن لأي دولة عضو أن تشعر بالثقة بأنها محمية”.

واعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه “من المؤسف أن يطول أمد معاناة الشعب اللبناني بسبب الحسابات والسياسة”. وأكد أنه “لا يجوز التسليم بالظلم الواقع على الشعب السوري كأنه قدر، كما أنه لا يجوز تجاهل الظلم الواقع على الشعب السوري”.

زشدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته التي ألقاها، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة ألا يبقى الشعب الفلسطيني فريسة للاستيطان، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ شكل نظام الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين.

ولفت الى أن “إسرائيل ترد على مبادرات السلام والتطبيع العربية بالكثير من التعنت والتطرف القومي الديني الأصولي في الائتلافات الحكومية، والمزيد من الاستيطان وتهويد القدس وتشديد الخناق على قطاع غزة، كما أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل”.

وجدد أمير قطر تأكيد بلاده على التضامن الكامل مع الشعب المغرب وليبيا عقب كارثة الزلزال والفيضانات اللتين تعرض لهما البلدان، مقدماً التعازي لشعبي البلدين.

وفي الملف السوري، قال الشيخ تميم في كلمته إنه “لا يجوز التسليم بالظلم الواقع على الشعب السوري كأنه قدر”. كما ندد بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين في الخرطوم ودارفور، داعياً إلى محاسبة مرتكبيها.

وأكد في كلمته على ضرورة إيجاد حلّ سياسي ومستدام في لبنان، معرباً عن أسفه أن تطول الأزمة بسبب المصالح الشخصية.

وفيما يخص الوضع الليبي، قال الشيخ تميم: “نؤكّد دعمنا الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا (عبد الله باتيلي) وجهوده لحلّ الأزمة”.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه “إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية”.

وقال اردوغان: “لا يمكن للسلام الدائم أن يتحقق في الشرق الأوسط إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية”.

وحول المسألة السورية، أوضح الرئيس التركي أن “أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية هو الدعم العلني المقدم للمنظمات الإرهابية المتحكمة بها قوى خارجية لديها أجندات في هذا البلد”.

وقال العاهل الأردني، عبد الله، إن المملكة ليست لديها القدرة ولا الموارد على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين ورعايتهم. وأضاف: “مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة، ولكن، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم”. وأكد: ” نحن الأردنيين جادون في القيام بواجبنا تجاه المحتاجين، ونبذل كل ما في وسعنا لتأمين حياة كريمة للاجئين”.