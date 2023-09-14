غوتيريش يقبل استقالة ممثله الخاص في السودان

إسطنبول: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، قبول استقالة ممثله الخاص في السودان فولكر بيرتس، الذي طلب إعفاءه من منصبه.

وقال غوتيريش في تصريحات صحافية إنه قبل استقالة بيرتس، وفق ما ذكرته وكالة “أسوشييتد برس”.

وأوضح الأمين العام أن مبعوثه الخاص إلى السودان “لديه أسباب قويه للاستقالة”، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

والأربعاء، قال بيرتس في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه طلب من غوتيريش إعفاءه من منصبه الذي قضى فيه أكثر من عامين ونصف.

وقال بيرتس إن تلك الإحاطة “ستكون الأخيرة” بصفته ممثلا خاصا للأمين العام للسودان، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك.

(الأناضول)