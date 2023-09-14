سياسة | دولي

غوتيريش يقبل استقالة ممثله الخاص في السودان

منذ ساعة واحدة

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس.

حجم الخط
1

إسطنبول: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، قبول استقالة ممثله الخاص في السودان فولكر بيرتس، الذي طلب إعفاءه من منصبه.
وقال غوتيريش في تصريحات صحافية إنه قبل استقالة بيرتس، وفق ما ذكرته وكالة “أسوشييتد برس”.
وأوضح الأمين العام أن مبعوثه الخاص إلى السودان “لديه أسباب قويه للاستقالة”، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

والأربعاء، قال بيرتس في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه طلب من غوتيريش إعفاءه من منصبه الذي قضى فيه أكثر من عامين ونصف.
وقال بيرتس إن تلك الإحاطة “ستكون الأخيرة” بصفته ممثلا خاصا للأمين العام للسودان، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول إبسا الشيخ:
    سبتمبر 14, 2023 الساعة 2:37 م

    فولكر بيرتس لم يكن محايد

    رد

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تؤكد عدم التراجع عن إدانة غارات إسرائيل الدامية على جنين
10 - يوليو - 2023
غوتيريش مهنئا بعيد الأضحى: دعونا نستلهم قيم التعاطف والتضامن التي تلهم هذا الاحتفال- (تغريدة)
28 - يونيو - 2023
أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تسريع صادرات الحبوب في البحر الأسود
21 - يونيو - 2023
غوتيريش يقترح “طريقا” لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية
25 - أبريل - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية