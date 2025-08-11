غوتيريش يطالب بالتحقيق في مقتل الصحافيين الفلسطينيين في غزة- (فيديو)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”:

في بيان صادر عن المتحدث الرسمي أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مقتل الصحافيين الفلسطينيين أنس الشريف ومحمد قريقع وأربعة مصورين في قطاع غزة الأحد، في غارة إسرائيلية على مدينة غزة في 10 آب/ أغسطس.

وجاء في البيان أن هذه الجرائم الأخيرة تظهر المخاطر الجسيمة التي لا يزال الصحافيون يواجهونها أثناء تغطيتهم لهذه الحرب الدائرة. وطالب الأمين العام في بيانه “إجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه الجرائم”.

وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 242 صحافيًا فلسطينيا قتلوا في غزة منذ بدء الحرب. وأضاف: “يجب احترام الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم، والسماح لهم بأداء عملهم بحرية، دون خوف أو مضايقة”.

وردا على سؤال “القدس العربي” للمتحدث الرسمي، ستيفان دوجريك، حول ما جاء في بيان الأمين العام في المطالبة بالتحقيق في مقتل الصحافيين، “فكيف يُحقّق المرء عندما يعترف القاتل بجريمته؟ لقد أصدرت إسرائيل بيانًا قالت فيه إننا قتلناه، مستهدفين إياه، واتهموه، بالطبع، باتهام سخيف بأنه عضو في حماس. إذًا، كيف يمكن إجراء التحقيق؟”، قال المتحدث الرسمي: “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تحقيق، لكل عمل عنف، يجب أن يكون هناك محاسبة فردية”.

وفي سؤال متابعة لـ”القدس العربي” حول مقتل 242 صحافيًا، كما ذكر المتحدث في بيان الأمين العام “فهل يستحق ذلك عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، برأي الأمين العام؟ هل ترى أن مجلس الأمن يجب أن يعقد اجتماعا خاصا احترامًا لهؤلاء الضحايا، هل يستحقون جلسة خاصة بشأن حماية الصحافيين”؟، أجاب دوجريك: “سيكون هذا قرارًا من مجلس الأمن. نعتقد اعتقادًا راسخًا أن الصحافيين يقدمون خدمة أساسية للعالم، ولصانعي السياسات، من أجل توثيق ما يحدث في هذا الصراع وأي صراع آخر. وما نشهده هنا في هذا الصراع هو نقص في الوصول إلى الصحافيين. أليس كذلك؟ لأن الإسرائيليين يقولون شيئاً، وحماس تقول شيئاً، ونحن نقول شيئاً، والطريقة الوحيدة لكي يعرف الناس ما يحدث على الأرض هي أن يتمكن الصحافيون من القيام بعملهم بحرية”.

وفي تطور متصل أدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ستة صحافيين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الذي استهدف خيمتهم في قطاع غزة، واصفة الحادث بأنه “انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي”.

ودعت المفوضية الأممية إلى ضمان وصول فوري وآمن ودون أي عوائق لجميع الصحافيين إلى كافة أنحاء قطاع غزة لأداء مهامهم المهنية.

كما أدانت رابطة الصحافة الأجنبية مقتل صحافي الجزيرة أنس الشريف وخمسة من زملائه. “ويزداد الأمر فظاعةً مع اعتراف الحكومة الإسرائيلية بأنها كانت عملية اغتيال مُستهدفة”.

وجاء في البيان أن إسرائيل اتهمت الشريف دون أدلة موثوقة، بالعمل لصالح حماس. وقد وثّقت لجنة حماية الصحافيين وأدانت ممارسة إسرائيل الراسخة المتمثلة في اتهام الصحافيين بالإرهاب دون تقديم أدلة موثوقة. “تُذكّر رابطة الصحافة الأجنبية إسرائيل، وجميع الحكومات التي تُساندها، بأن الصحافة ليست جريمة، ولكن بموجب القانون الدولي، يُعد استهداف الصحافيين في منطقة حرب جريمةً بالتأكيد”.