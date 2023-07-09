غوتيريش يندد بضربة جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل 22 على الأقل في أم درمان

القاهرة: ذكر بيان أصدره متحدث باسم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في وقت مبكر الأحد، أن غوتيريش ندد بضربة جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل 22 على الأقل في مدينة أم درمان السودانية السبت.

وقالت وزارة الصحة-ولاية الخرطوم السبت إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في ضربة جوية نفذها الجيش السوداني في مدينة أم درمان في غرب البلاد مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أسبوعها الثاني عشر.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم غوتيريش في البيان إن الأمين العام روع أيضا بسبب أنباء أشارت إلى عنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور السوداني.

وأضاف “عبر أيضا عن قلقه بخصوص تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ثمة تجاهل تام للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق”.

وجدد غوتيريش دعوته إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال والالتزام بوقف دائما للأعمال القتالية.

(رويترز)