غوتيريش يندّد بضغوط إسرائيل لتهجير 400 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة نحو الجنوب

إسطنبول: ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، بضغط الجيش الإسرائيلي على نحو 400 ألف فلسطيني شمال قطاع غزة لتهجيرهم جنوباً باتجاه منطقة “تفتقر إلى أساسيات الحياة”.

والإثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال) والتوجّه جنوباً عبر “ممر آمن” مزعوم، فيما حذرت وزارة الداخلية في غزة المواطنين من الاستجابة له، معتبرة ما يحدث “خداعاً وكذباً”.

وقال غوتيريش، عبر منصة إكس: “نحو 400 ألف شخص في غزة يتعرّضون للضغط مرة أخرى للانتقال جنوباً إلى منطقة مكتظة بالسكان وملوثة وتفتقر إلى أساسيات الحياة”.

وشدد على أن “إصدار الأوامر للمدنيين بالإخلاء لا يضمن سلامتهم إذا لم يكن لديهم مكان آمن يذهبون إليه ولا مأوى أو طعام أو دواء أو ماء”.

من جهته، أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية الراهنة في شمالي قطاع غزة تحاصر ما لا يقل عن 400 ألف فلسطيني، وتهدد تنفيذ المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال.

وقال لازاريني، في منشور عبر منصة إكس، الأربعاء: “يوجد ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرين في المنطقة” شمالي قطاع غزة.

وتابع أن “أوامر الإخلاء الأخيرة من السلطات الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مراراً وتكراراً، وخاصة من مخيم جباليا”.

وأردف: “الكثيرون يرفضون (الإخلاء)، لأنهم يعرفون جيداً أنه لا مكان آمن في غزة”.

وأضاف لازاريني أن “الملاجئ تُجبر على الإغلاق والخدمات تتوقف، وبعضها لأول مرة منذ بدء الحرب.. ومع عدم توفر أي إمدادات أساسية تقريباً، ينتشر الجوع ويتعمق مرة أخرى”.

وأكد لازاريني أن “العملية العسكرية (الإسرائيلية) الراهنة تهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال”.

وشدّد على أن “الأطفال هم أول وأكثر من يعانون”، بينما “يستحقون وقف إطلاق النار”.

وانتهت المرحلة الأولى من التطعيم ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي.

Northern #Gaza: no end to hell.

At least 400,000 people are trapped in the area.

Recent evacuation orders from the Israeli Authorities are forcing people to flee again & again, especially from Jabalia Camp.

Many are refusing because they know too well that no place anywhere…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 9, 2024